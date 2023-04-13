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الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

حالة مرضية نادرة| اختبار حمل إيجابي لرجل في الأردن.. فيديو

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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في حالة طبية نادرة تم تسجيلها في الأردن، أظهرت فحوصات طبية للحمل، نتيجة إيجابية لدى رجل في الأربعينات من عمره.

وأوضح استشاري الأمراض النسيجية الدكتور حسام أبو فرسخ عبر صفحته على "فيسبوك" أن "فحص الحمل كان إيجابيا لدى رجل عمره 42 سنة".

وأضاف أن "فحص الحمل كان إيجابيا نتيجة إفراز هرمون الحمل من ورم في البنكرياس منتشر للكبد"، وتابع قائلا إنه "بعدما تم أخذ عينات من ورم الكبد تحت الأشعة المقطعية وفحصه تحت المجهر تبين أن الورم يفرز هرمون الحمل".

وأكد الدكتور أبو فرسخ أن "حالة هذا الرجل تمثل حالة طبية نادرة من الأورام ولها علاجها الخاص".

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