يتقن عدة لغات| الروبوت الناطق والمتقدم عالميًا يستعرض مهاراته.. فيديو

الخميس 13/أبريل/2023 - 05:31 ص

عرض مطورو روبوت Ameca مقطع فيديو جديد يعرض مهاراته اللغوية، حيث سُئل عن اللغات التي يتحدثها، وفقًا لـ RT.

ويجيب الروبوت بأنه يستطيع التحدث "بالعديد من اللغات"، قبل أن يظهر مهاراته في اليابانية والألمانية والصينية والفرنسية، وكذلك الإنجليزية البريطانية والإنجليزية الأمريكية.

ويأتي روبوت Ameca من بنات أفكار Engineered Arts الناشئة في كورنوال، والتي وصفته بأنه "الروبوت الأكثر تقدما في العالم".

ويعرف الروبوت بأنه بلا شك نابض بالحياة ويمكنه أداء مجموعة من تعابير الوجه بما في ذلك الغمز وملاحقة شفتيه وكشط أنفه - تماما مثل أي شخص حقيقي.

وفي أحدث مقطع فيديو، تم نشره على قناة Engineered Arts على "يوتيوب"، سُئل Ameca عن مهاراته اللغوية.

ويقول أحد الباحثين: "سمعت أنك تستطيع التحدث بلغات كثيرة، هل هذا صحيح؟"

ويأخذ Ameca لحظة ليفكر، قبل أن يرد: "نعم، هذا صحيح. يمكنني التحدث بالعديد من اللغات، بما في ذلك الألمانية والإنجليزية والفرنسية واليابانية والصينية وغير ذلك الكثير".

ولوضع مهاراته على المحك، يطرح الباحث على Ameca عدة أسئلة صعبة، بما في ذلك أداة لف اللسان باللغة اليابانية وما هو الطقس في برلين (باللغة الألمانية) وباريس (بالفرنسية).

ويقوم الروبوت بأداء جميع الاختبارات قبل أن يعود إلى لهجته الإنجليزية البريطانية، مضيفا "لقد كان من دواعي سروري التحدث إليكم".

ويأتي الفيديو الجديد بعد فترة وجيزة من استخدام Engineered Arts لـ ChatGPT-3 وChatGPT-4 لمعرفة ما إذا كان بإمكانها جعل تعبيرات وجه Ameca أكثر واقعية.