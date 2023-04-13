مبعوث بايدن بشأن الصحفى المحتجز فى روسيا: نعلم أن إيفان ليس جاسوسًا

أكد المبعوث الرئاسى الخاص لإدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن لشئون الرهائن روجر كارستينز، يوم الأربعاء، براءة الصحفى الأمريكى الذى اعتقل فى روسيا الشهر الماضى بتهمة التجسس.

وقال كارستينز خلال مقابلة متلفزة نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن المسؤولين الأمريكيين تلقوا تقارير تفيد بأن مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان جيرشكوفيتش يتمتع "بصحة جيدة" و"معنويات جيدة".

وأشار إلى أن المسؤولين الأمريكيين يريدون السماح لهم بمقابلته حتى يتمكنوا من رؤية الأمر بأنفسهم.

وتابع "الشيء الأكثر أهمية هو أننا نعلم أن إيفان ليس جاسوسا. لم يكن جاسوسًا أبدًا. لم يعمل أبدًا مع حكومة الولايات المتحدة. إنه صحفي يعمل في صحيفة وول ستريت جورنال".

وأكد كارستينز خلال المقابلة أن الصحافة ليست جريمة.