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الخميس 13 أبريل 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العراق: اعتقال أحد عناصر داعش فى كركوك

القوات العراقية
القوات العراقية
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أعلنت خلية الإعلام الأمنى بالعراق ، أمس الأربعاء ، اعتقال أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى، كان يقوم بتزويد العصابات بمعلومات عن تواجد وتحركات القوات الأمنية ونقل المواد الغذائية للتنظيم فى كركوك.

وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن قوات مديرية استخبارات وأمن كركوك التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع تمكنت من الإطاحة بأحد عناصر عصابات "داعش" الإرهابية يقوم بتزويد العصابات بمعلومات عن تواجد وتحركات القوات الأمنية ونقل المواد الغذائية لتنظيم داعش فى كركوك.

وتشن القوات الأمنية بين الحين والآخر عمليات أمنية لملاحقة بقايا فلول التنظيم فى ربوع البلاد .

خلية الإعلام الأمنى بالعراق اعتقال عناصر تنظيم داعش القوات العراقية