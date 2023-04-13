مباحثات عسكرية بين الجزائر والسعودية حول تعزيز التعاون فى المجال الأمنى

بحث رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للمملكة العربية السعودية، الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلى، سبل تعزيز التعاون في المجالات العسكرية والأمنية.

جاء ذلك في اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي يقوم بها الفريق أول شنقريحة إلى البرازيل لحضور معرض ريو دي جانيرو للدفاع والأمن في نسخته الثالثة عشر.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان ، أن رئيس أركان الجيش الجزائري عقد عدة لقاءات، خلال مشاركته في هذا المعرض، مع عدد من مسؤولي الشركات الهندية المشاركة، فضلا عن جلسة عمل مع القائمين على الشركة البرازيلية لتصنيع الطائرات.

يذكر أن هذا المعرض يعد الأكبر في أمريكا اللاتينية في مجال الصناعات العسكرية وأنظمة الدفاع، حيث تشارك في هذه النسخة أزيد من 80 دولة وأكثر من 340 شركة متخصصة في إنتاج الأسلحة.