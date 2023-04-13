مصادرة 141 حالة إشغال متنوعة من المقاهي والكافيهات بحي العجوزة

تمكن حي العجوزة من مواصلة شن الحملات بشكل يومي لرفع الإشغالات من الطرق وإزالة التعديات ورفع إشغالات المقاهي والكافيهات والمحلات التجارية، يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الصادرة فى هذا الشأن وإشراف اللواء اسر سامى مدين رئيس الحى ومتابعة الحملات .

وأسفرت الحملات عن كلبشة للسيارات المنتظرة مخالف بشارع احمد عرابى وايقاف اعمال تشطيبات بدون تصريح بشارع ٢٦ يوليو وشارع القدس وتم سحب المعدات واتخاذ الاجراءات القانونية بالاضافة الى رفع 141حالة إشغال متنوعة من المقاهى والكافيتريات والمحال التجارية وإيداعها بمخازن الحى كما تم رفع الحواجز الحديدية اثناء سير الحملات لتحسين حركة المرور.

كما تمكنت جهود النظافة من كنس وتجريد ورفع المخلفات والأتربة والقمامة والردش وتهذيب للأشجار بمنطقة العجوزة وأرض اللواء وذلك لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضارى.