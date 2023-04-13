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الخميس 13 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصادرة 141 حالة إشغال متنوعة من المقاهي والكافيهات بحي العجوزة

رفع الإشغالات بحي
رفع الإشغالات بحي العجوزة
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تمكن حي العجوزة من مواصلة شن الحملات بشكل يومي لرفع الإشغالات من الطرق وإزالة التعديات ورفع إشغالات المقاهي والكافيهات والمحلات التجارية، يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الصادرة فى هذا الشأن وإشراف اللواء اسر سامى مدين رئيس الحى ومتابعة الحملات .

وأسفرت الحملات عن كلبشة للسيارات المنتظرة مخالف بشارع احمد عرابى وايقاف اعمال تشطيبات بدون تصريح بشارع ٢٦ يوليو وشارع القدس وتم سحب المعدات واتخاذ الاجراءات القانونية بالاضافة الى رفع 141حالة إشغال متنوعة من المقاهى والكافيتريات والمحال التجارية وإيداعها بمخازن الحى كما تم رفع الحواجز الحديدية اثناء سير الحملات لتحسين حركة المرور.

كما تمكنت جهود النظافة من كنس وتجريد ورفع المخلفات والأتربة والقمامة والردش وتهذيب للأشجار بمنطقة العجوزة وأرض اللواء وذلك لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضارى.

حى العجوزة رفع الإشغالات من الطرق رفع 141حالة إشغال متنوعة من المقاهى والكافيتريات