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الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

جومانا مراد: لم أتوقع التريند وتفاعل الجمهور مع دميانة

الفنانة جومانا مراد
الفنانة جومانا مراد
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تشارك النجمة جومانا مراد في الموسم الدرامي هذا العام بمسلسلي عملة نادرة ، وبابا المجال، واستطاعت أن تصبح التريند رقم واحد في مصر على موقع التغريدات تويتر مؤخرا.

وعن هذا النجاح تقول جومانا مراد في بيان صحفي لها: لم أتوقع أن أكون التريند رقم واحد وبكيت من الفرحة خاصة أنني بذلك مجهود كبير في مسلسل عملة نادرة وكنت في غاية القلق من مشهد موت زوج دميانة في العمل وسعدت برد فعل الجمهور على أدائي خاصة أن شخصية دميانة احتاجت مني مجهود وبحث كبير وحب الناس لها وتفاعلهم معها أبكاني".
وأضافت جومانا:"ما شجعني على المشاركة في مسلسل عملة نادرة رغبتي الشديدة في تقديم شخصية صعيدية بكل ما تحمله هذه الشخصيات من ثراء درامي وتفاصيل غنية وممتعة لكل فنان
كما أن الدكتور مدحت العدل كتب العمل بحرفية كبيرة وكنت أتمنى أيضا أن أعمل مع المخرج محمد العدل كما أن هناك الكثير من العوامل التي تجعل من مسلسل عملة نادرة".

وأردفت جومانا:"شخصية مراسي في مسلسل بابا المجال، حراقة وليست المرة الأولى التي أقدم فيها شخصية فتاة من منطقة شعبية ولكن مراسي مختلفة تماما عن كل أدواري السابقة وتفاصيلها تجعل أي فنانة تتمنى تقديم هذا الدور،وتعاونت مع فريق عمل متميز".

جومانا مراد تريند مسلسل