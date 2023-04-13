بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة المغربية أمس الأربعاء، على ارتفاع طفيف في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدما بنسبة 0.01 %، عند 10.493,74 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.05 % ليستقر عند 839,29 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.1 % بمجموع 794,27 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.14 % بمجموع 9.581,79 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 205 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 548 مليار درهم مغربي