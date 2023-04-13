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الخميس 13 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الأمريكي يلتقي رئيس الوزراء الإيرلندي

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، في مستهل زيارته إلى الجمهورية الإيرلندية، رئيس الوزراء ليو فاردكار.
وجرى  خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها، إضافة إلى بحث الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في إيرلندا الشمالية.

الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الإيرلندي مناقشة العلاقات الثنائية