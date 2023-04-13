الرئيس الأمريكي يلتقي رئيس الوزراء الإيرلندي

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، في مستهل زيارته إلى الجمهورية الإيرلندية، رئيس الوزراء ليو فاردكار.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها، إضافة إلى بحث الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في إيرلندا الشمالية.