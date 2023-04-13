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الخميس 13 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البنك الدولي يقدم قرضًا بقيمة 150 مليون دولار لجمهورية تشاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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وقع وزير الآفاق الاقتصادية والشراكات الدولية التشادي موسى بتراكي، مع ممثلة البنك الدولي كلارا دي سوزا، على اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون دولار.
وأوضحت رئاسة جمهورية تشاد أمس الأربعاء، أن القرض سيخصص لمشروع دعم السيطرة المتكاملة للفيضانات والمرونة الحضرية في العاصمة انجامينا.

البنك الدولي قرض ا بقيمة 150 مليون دولار تشاد