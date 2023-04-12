دوري أبطال أوروبا.. براهيم دياز رجل مباراة ميلان ونابولي

حصل براهيم دياز، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ميلان ضد نابولي، التي أقيمت بينهما على ملعب سان سيرو، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحصد دياز الجائزة، بعدما أسهم في فوز الروسونيري على فريق الجنوب بهدف للا شئ، سجله الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وصنع براهيم دياز، هدف فوز فريقه والوحيد في اللقاء، لزميله إسماعيل بن ناصر، الذي سجل الهدف من تسديدة صاروخية في شباك ميريت حارس الضيوف.

واستطاع ميلان، أن يؤكد تفوقه على نابولي متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما فاز عليه منذ 10 أيام، حينما تغلب عليه برباعية نظيفة في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة «السيري آ».

وتأجل حسم المتأهل من مواجهة ميلان ونابولي إلى مباراة الإياب، التي تقام يوم 18 أبريل الجاري على ملعب دييجو أرماندو مارادونا معقل فريق الجنوب.

ويلتقي الفائز من مواجهة نابولي وميلان، المتأهل من إنتر ميلان وبنفيكا في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.