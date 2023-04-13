بتكلفة ٣٠ مليون جنيه.. محافظ سوهاج يفتتح مشروع محطة رفع صرف صحى رقم 4 بحى الكوثر

افتتح اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج يرافقه الدكتور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو والمنتدب والمهندس يوسف حلمى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وعلى لطفى رئيس حى الكوثر مشروع محطة رفع صرف صحى رقم ٤ بحى الكوثر والتى تبلغ تكلفتها الإجمالية ٣٠ مليون جنيه .

وتبلغ طاقة المحطة التصميمية ٤٣ لتر لكل ثانية وشبكة انحدار بطول ٣٢٠٠ متر وخط طرد بطول ٩٠٠ متر قطر ٢٨٠ مم لخدمة ١١ الف نسمة من اهالى عمارات خلف الضرائب وعمارات المرحلة الخامسة للاسكان وعمارات الايواء ونجع ابو راضى ومنازل منطقة متضررى السيول.

واشار رئيس مياه سوهاج انه تم بدء اعمال التشغيل التجريبى للمحطة ودخولها الخدمة وذلك بهدف الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رضا المواطنين.