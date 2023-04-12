تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود بالدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن القائمة التي ستخوض مباراة حرس الحدود المقرر لها غدا الخميس باستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - عبد الله محمد - أحمد بلحاج - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

ويتواجد الكولومبي كارلوس أسوريو مدرب الزمالك الجديد، في مباراة الفريق وحرس الحدود وذلك من المدرجات بملعب الكلية الحربية لمشاهدة الفريق الأبيض وتقييم أداء اللاعبين، على أن يكون لقاء الغد هو الأخير لمدحت عبدالهادي المدرب العام كرجل أول من على الخطوط الفنية، فيما يتولى كارلوس سوريو المهمة الفنية من داخل الملعب بداية من المباراة المقبلة.

يشار الى أن فريق الزمالك يواجه الحرس غدًا وهو في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة وذلك من خوض 22 مباراة، حيث فاز الفريق في 10 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 6 مباريات.

أما فريق حرس الحدود فيأتي في المركز الثامن عشر “ الأخير” لجدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة.