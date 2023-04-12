الخارجية الروسية: قضية الصحفي الأمريكي المتهم بالتجسس قيد الدراسة

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن قضية الصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش المعتقل في روسيا للاشتباه فيه بتنفيذ أعمال تجسس، قيد الدراسة وسيجري حلها في الوقت المناسب.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن زاخاروفا: "أنه في ما يتعلق بزيارة ممثلين عن السفارة الأمريكية في العاصمة الروسية موسكو لإيفان غيرشكوفيتش، نعلمكم أن المسألة قيد الدراسة وسيتم حلها في الوقت المناسب وفقًا للأعراف القنصلية والقانون الروسي، والوضع الذي منحته إياه السلطات الأمريكية في هذه الحالة لا يهم".

كما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو منحت مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" المعتقل في روسيا بتهمة التجسس حق التواصل مع القنصلية الأمريكية.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قد أعلن في وقت سابق اليوم الخميس، اعتقال مراسل مكتب "وول ستريت جورنال" في موسكو، إيفان غيرشكوفيتش، في مدينة يكاترينبورغ الروسية، للاشتباه في قيامه بالتجسس، فيما أشار بيان الأمن الروسي: "أن الأنشطة غير القانونية للمواطن الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، مواليد 1991، المعتمد من قبل وزارة الخارجية الروسية، مراسل مكتب موسكو لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، يشتبه في تجسسه لصالح الحكومة الأمريكية".

ووفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، جمع غيرشكوفيتش معلومات تشكل سرًا من أسرار الدولة "حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي"، بناءً على تعليمات من الولايات المتحدة الأمريكية. تم اعتقال المواطن الأمريكي أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية، حيث رفعت دائرة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية ضد مواطن أمريكي بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي (والمعنية بتهمة التجسس)".