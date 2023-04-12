كارلوس أسوريو يصل القاهرة لتدريب الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن وصول المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء لبدء مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وطالب رئيس نادي الزمالك الجماهير بمساندة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة والوقوف خلف الجهاز الفني الجديد بقيادة أورسوريو الذي سيتولى المهمة رسمياً عقب مباراة حرس الحدود.

من وصول مدرب الزمالك قبل قليل

وقال مرتضى منصور في تصريح صحفي منذ قلل: "يا جماهير الزمالك المحترمة الوفية ساندوا فريقكم والجهاز الفني الجديد".

وأكد مرتضى منصور، أن المدرب سيقود تدريبات الفريق بداة من بعد غد الجمعة مسئولية الفريق الأول لنادي الزمالك".

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الأربعاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين .

ويتواجد الكولومبي كارلوس أسوريو مدرب الزمالك الجديد، في مباراة الفريق وحرس الحدود وذلك من المدرجات بملعب الكلية الحربية لمشاهدة الفريق الأبيض وتقييم أداء اللاعبين، على أن يكون لقاء الغد هو الأخير لمدحت عبدالهادي المدرب العام كرجل أول من على الخطوط الفنية، فيما يتولى كارلوس سوريو المهمة الفنية من داخل الملعب بداية من المباراة المقبلة .

يشار الى أن فريق الزمالك يواجه الحرس غدًا وهو في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة وذلك من خوض 22 مباراة، حيث فاز الفريق في 10 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 6 مباريات .

أما فريق حرس الحدود فيأتي في المركز الثامن عشر “ الأخير” لجدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة .