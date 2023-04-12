رفع المخلفات بالمقلب الوسيط بأرض الروبة في مطاي

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى اليوم الأربعاء، الحملات اليومية لمتابعة منظومة النظافة ورفع الإشغالات والإنارة، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتعليمات الدكتور محمد محمود نائب المحافظ، بالاهتمام بمنظومة النظافة بهدف الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي وحرصا على سلامة وصحة المواطنين والحد من التلوث البيئي.

كما جرى رفع مخلفات المقالب الوسيطه اولا بأول، وتستمر الوحدة المحلية لمركز مدينه مطاي برئاسةالمحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاى برفع المخلفات من المقلب الوسيط بالروبه بمطاي وبحضور مسئولي الحمله الميكانيكيه .

وقال المحاسب هشام فايز رئيس المركز، إن هذه الحملة تأتي في إطار متابعة العمل اليومي والمستمر لتنفيذ الخطة المتكاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المركز، والتي تستهدف رفع التراكمات اليومية للقمامة، والعمل على تحسين مستوى النظافة بنطاق الوحدة المحلية للمدينة والقرى حرصًا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وحفاظا على المظهر الحضاري لمركز ومدينة مطاى.. جاء ذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية من لودر وقلابات ونقل المخلفات الي المقلب العمومى بالظهير الصحراوي.

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