وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، برئاسة المحافظ اللواء عادل الغضبان، في اجتماعه مساء اليوم الأربعاء، على تخصيص قطعة أرض على مساحة 2600 متر مربع في منطقة مساكن الفيروز جنوب مدينة بورفؤاد لبناء كنيسة للأخوة المسيحيين الأرثوذكس من سكان المنطقة.

"تنفيذي بورسعيد" يوافق على تخصيص قطعة أرض لبناء كنيسة في بورفؤاد

وناقش المجلس التنفيذي استعدادات الأجهزة التنفيذية لاستقبال عيد القيامة، وأعياد الربيع، وعيد الفطر المبارك، كذلك أعلن محافظ بورسعيد عن طرح اللائحة الجديدة لتقنين أوضاع النقابات للحوار المجتمعي قبل التصديق عليها.

وأعلن محافظ بورسعيد عن اعتماد المخطط العام لمدينة بورفؤاد الذي يجرى العمل فيه ودراسته منذ عام 2016.

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