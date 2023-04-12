متابعة مستمرة لشفط مياه الأمطار بحي الدقي

رفع حي الدقي اليوم الأربعاء برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، درجة الاستعداد القصوى لسرعة التعامل مع مياه الأمطار ومنع حدوث تكدس مروري بمطالع ومنازل الكباري والشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك بانتشار سيارات الكسح لشفط المياه وفرق لتسليك البالوعات في حالة حدوث أي انسداد لها لتيسير حركة المشاة والمرور.

وجاء ذلك بناء علي تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حيث وجه رؤساء المراكز والأحياء بسرعة رفع مياه الأمطار والتعامل الفوري والسريع لتيسير حركة المشاة والمرور، وذلك بعد أن شهدت عدة مناطق متفرقة من المحافظة اليوم الأربعاء، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار سيطرة السحب الرعدية علي شمال البلاد خلال فترة الليل يصاحبها سقوط الأمطار علي معظم الأنحاء من السواحل الشمالية الي الدلتا مرورا بالقاهرة وسيناء.