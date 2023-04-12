النائبة هناء فاروق تشيد بموافقة مجلس الوزراء على حافز إضافي لتوريد القمح

أشادت الدكتورة هناء فاروق، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم بالعاصمة الادارية، على الحافز الإضافي لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الإردب إلى 1500 جنيه.

وقالت فاروق، خلال تصريحات صحفية، أنها طالبت كثيرا من العام الماضي خلال جلسات مجلس النواب العامة وداخل اللجان وايضا بجلستي استطلاع الاراء في الاصلاحات الهيكلية وجلسة مواجهة غلاء المعيشة بمجلس الوزراء، بضرورة تغيير بعض السياسات في وزارة الزراعة والتموين بتحقيق سعر عادل للفلاح في توريد المحاصيل الاستراتيجيه كالقمح والأرز والذرة والقطن والقصب.

وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة، أنه يجب تغيير هذه السياسية حتي يستطيع الفلاح مواجهة ارتفاع تكلفة زراعة هذه المحاصيل، ويحقق هامش ربح عادل، بالإضافة إلي أن تصل الدولة الي تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل ذات البعد الاقتصادي القومي.