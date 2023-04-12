مجلس البارالمبية يجتمع مع اللجنة العليا بوزارة الرياضة

عقد مجلس إدارة اللجنه البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى إجتماعًا مع اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضه ويمثلها الدكتور صبحى حسانين والادارة العامه للمعدين النفسيين بالوزاره ويمثلها سغيد حسب الله مدير عام الاداره، لوضع خطة عمل اللجنة للنهوض بالحركة البارالمبية المصرية فى جميع المجالات ومنها الاعداد النفسى للاعبين، وتم الاتفاق على عقد دورات تدريبية للمديرين الفنيين فى مجالات علم النفس والتغذية والمنشطات بكافة الرياضات بعنوان التكامل بين الاجهزة المشاركة فى اعداد البطل البارالمبى .

وتأتي اهمية الاجتماع في الجمع بين الأجهزة المختلفة والربط مع الجوانب البدنية، النفسية، الفسيولوجية، الطبية، العلاج الطبيعي، التغذية، الميكانيكا الحيوية، الاجهزة الادارية وغيرها في اطار واحد دون التداخل بين الحلقات المشاركة ، وكذلك صقل وتطوير معلومات ومعارف الأجهزة المشاركة في اعداد البطل البارالمبي والمرتبطة بالجوانب العقلية والانفعالية "النفسية" والتعامل مع اللاعبين بطريقة تعمل علي زيادة العائد من العملية التدريبية وتطوير الاداء.

والتركيز علي تدعيم الدور الثنائي بين المدرب والمعد النفسي الرياضي واسهامه في تقديم مجموعة من الخدمات النفسية والاستفادة من العلاقة المتميزة بين المدرب واللاعب في اكتساب المهارات العقلية بالإضافة الي تقديم برنامج اربع خطوات للتدريب العقلي والذي ثبتت صلاحيته في التطبيق وفاعليته في تطوير الاداء، التدريب علي العمل الجماعي في اطار واحد تحقيق هدف واحد من خلال اسلوب النظم المتعددة والتكامل في تقديم الخدمات.