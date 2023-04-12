وزير الخارجية الأرميني: نتلقى مقترحات من شركاء وسطاء لتنظيم اجتماعات مع أذربيجان قريبًا

أعلن وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، اليوم الأربعاء، أن هناك دائمًا مقترحات من الشركاء المهتمين بالاستقرار والسلام في المنطقة لتنظيم اجتماعات بين أرمينيا وأذربيجان، مُشيرًا إلى أنه من المرجح أن تعقد اجتماعات بين الجانبين في المستقبل القريب.

وقال ميزويان، خلال جلسة استجواب مجلس الوزراء والبرلمان في الجمعية الوطنية الأرمينية، "إننا أجلنا اجتماعنا الأخير المقرر عقده في موسكو في نهاية العام الماضي. وكان ذلك بسبب الوضع الناجم عن الإغلاق غير القانوني لممر لاتشين".. مٌعربًا عن استعداد بلاده في الوقت الراهن لاستئناف الاجتماعات والمناقشات.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية.

وأكد وزير الخارجية أنه حتى في ظل ظروف تأجيل الاجتماع، فإن عملية التفاوض لم تتوقف.. مُشيرًا إلى أنه بعد تأجيل ذلك الاجتماع، تبادل الجانبان الأرميني والأذري بالفعل مقترحات حول مشروع معاهدة السلام عدة مرات، وكانت هناك مناقشات مباشرة أو بوساطة دولية.

كما أضاف:"أن العديد من الشركاء الوسطاء المهتمين بالاستقرار والسلام في المنطقة قد عرضوا مرارًا وتكرارًا تنظيم اجتماعات مرة أخرى.. مؤكدًا أنه في المستقبل القريب ستعقد مثل هذه الاجتماعات".