ads
الأربعاء 12 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بريطانيا تفرض عقوبات على 14 فردًا وكيانًا قانونيًا روسيًا ومواليًا لروسيا

بريطانيا
بريطانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فرضت وزارة الخزانة البريطانية، عقوبات على 14 فردًا وكيانًا قانونيًا روسيا، بما فى ذلك أوكسانا مارشينكو زوجة السياسى الأوكرانى الموالى لروسيا فيكتور ميدفيدتشوك.

وذكر بيان لمكتب تنفيذ العقوبات المالية بوزارة الخزانة البريطانية، اليوم الأربعاء، أنه بموجب قانون العقوبات، تمت إضافة 14 إدخالًا إلى القائمة الموحدة التي تخضع لتجميد الأصول.. مشيرا إلى أن قائمة العقوبات تشمل أيضا أقارب الأوليجارشية الروسية سليمان كريموف وأندريه سكوتش وفلاديمير يفتوشينكوف.

كما فرضت المملكة المتحدة إجراءات تقييدية على أربع شركات مرتبطة بحكم القلة الروسية أليشر عثمانوف ورومان أبراموفيتش.

وزارة الخزانة البريطانية روسيا المملكة المتحدة