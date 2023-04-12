بريطانيا تفرض عقوبات على 14 فردًا وكيانًا قانونيًا روسيًا ومواليًا لروسيا

فرضت وزارة الخزانة البريطانية، عقوبات على 14 فردًا وكيانًا قانونيًا روسيا، بما فى ذلك أوكسانا مارشينكو زوجة السياسى الأوكرانى الموالى لروسيا فيكتور ميدفيدتشوك.

وذكر بيان لمكتب تنفيذ العقوبات المالية بوزارة الخزانة البريطانية، اليوم الأربعاء، أنه بموجب قانون العقوبات، تمت إضافة 14 إدخالًا إلى القائمة الموحدة التي تخضع لتجميد الأصول.. مشيرا إلى أن قائمة العقوبات تشمل أيضا أقارب الأوليجارشية الروسية سليمان كريموف وأندريه سكوتش وفلاديمير يفتوشينكوف.

كما فرضت المملكة المتحدة إجراءات تقييدية على أربع شركات مرتبطة بحكم القلة الروسية أليشر عثمانوف ورومان أبراموفيتش.