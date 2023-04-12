وزارة الدفاع الأرمينية: لا يمكننا أن نستبعد قيام أذربيجان باستفزازات جديدة في المنطقة

أكد نائب وزير الدفاع الأرميني أرمان سركسيان، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن استبعاد احتمالية قيام أذربيجان باستفزازات جديدة في المنطقة، مُشيرًا إلى الهجوم الأذري الذي أسفر عن مقتل أربعة جنود أرمنيين وإصابة ستة آخرين.

وقال سركسيان، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية: "إن الوضع هادئ حتى هذه اللحظة".. مؤكدًا أنه "من المستحيل استبعاد أي شيء، ولكن في هذه اللحظة، يرجى ملاحظة المعلومات التي قدمتها وزارة الدفاع"، وذلك عندما سُئل عما إذا كان من المرجح أن يلجأ الجيش الأذري إلى استفزازات جديدة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذرية في وقت سابق أن ثلاثة من جنودها قتلوا في اشتباك بالقرب من ممر لاتشين المتنازع عليه، وهو طريق رئيسي يؤدي إلى ناجورنو قرة باغ من أرمينيا ويمر عبر الأراضي الأذرية.

وتبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات أمس الثلاثاء ببدء إطلاق النار حول منطقة ناجورنو قرة باغ المتنازع عليها في اشتباك أسفر عن مقتل سبعة جنود إجمالًا من الجانبين.