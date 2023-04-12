نائب رئيس جامعة الفيوم يشارك فى اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع

شارك الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع في الاجتماع الدوري رقم 70 للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذى أنعقد بقاعة أحمد لطفي السيد بجامعة القاهرة.

وصرح الدكتور عاصم العيسوي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدة محاور تتعلق بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ودور الجامعات المصرية في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما تم مناقشة إنجازات وأعمال الجامعات المختلفة فى ذات القطاع.



وأضاف أن الإجتماع شهد الإشارة الي ما تم الانتهاء منه بشأن مسابقة (أفضل جامعة صديقة للبيئة)، حيث تم الإنتهاء من إرسال الملفات المشاركة في المسابقة، وجاري حاليا فحصها؛ لتحديد أفضل 6 جامعات.