دوري أبطال أوروبا.. بن ناصر يتقدم لـ«ميلان» بهدف على نابولي بالشوط الأول

سجل الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب خط وسط ميلان، هدف التقدم لصالح فريقه في الشوط الأول من مباراته ضد نابولي، التي تقام حاليًا بينهما على ملعب سان سيرو ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز بن ناصر هدف ميلان والمباراة الوحيد حتى الآن في الدقيقة 40، ليضع الروسونيري في المقدمة على مواطنه نابولي، لينتهي الشوط الأول بتقدم ميلان بهدف للا شئ.

ويقود خفيتشا كفاراتسخيليا هجوم فريق الجنوب أمام الأحمر والأسود، ويعوض هيرفي لوزانو وإليف إلماس، غياب المهاجم النيجيري الهداف فيكتور أوسيمين للإصابة، في المقابل، يقود الفرنسي أوليفييه جيرو، هجوم ميلان، بمعاونة رافائيل لياو وبراهيم دياز.

وجاء تشكيل ميلان، كالآتي:

حراسة المرمى: مايك مينيان

خط الدفاع: ديفيد كالابريا - سيميوني كيير - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط الدفاعي: إسماعيل بن ناصر - ساندرو تونالي

خط الوسط الهجومي: براهيم دياز - رادي كرونيتش - رافائيل لياو

وفي الهجوم: أوليفييه جيرو.

وجاء تشكيل نابولي، كالتالي.

حراسة المرمى: أليكس ميريت

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - أمير رحماني - كيم مين جاي - ماريو روي

خط الوسط: أندري فرانك زامبو أنجيسا - ستانيسلاف لوبوتكا - بيوتر زيلينيسكي

وفي الهجوم: هيرفي لوزانو - إليف إلماس - كفيتشا كفاراتسخيليا.

ويلتقي فريقا نابولي وميلان في مباراة الإياب، يوم 18 أبريل الجاري، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، معقل فريق الجنوب.