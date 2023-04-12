بالصور.. نائب محافظ الجيزة يتفقد الوحدة المحلية لقرية سقارة بمركز البدرشين

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال التطوير والرصف وأقامة أسوار بطريق سقارة السياحي للتعرف علي معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال .

جاء ذلك في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعه الدورية لمشروعات التطوير والرصف والصرف الصحي بمراكز ومدن المحافظة للوقوف علي أخر المستجدات والتأكيد علي تكثيف حجم الأعمال للتغلب علي أي تحديات من أجل دفع العمل ورفع معدلات تتفيذ المشروعات.

ووجه نائب المحافظ برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف أعمال التطوير المطلوبه في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة .

كما تفقد النائب محطة رفع الصرف الصحي بقرية سقاره لمتابعه أخر مستجدات مشروع الصرف بالقرية، مشددا بسرعه الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقا للجدول الزمني للمشروع .

واختتم النائب جولته الميدانية بتفقد عدد من شوارع القرية للوقوف علي الحاله العامة للنظافة داخل القرية، مشددا علي رئيس الوحده المحلية للقريه بالاهتمام بمنظومة النظافة ورفع تجمعات القمامة أول بأول ورفع الأشغالات بمداخل ومخارج القرية التي تعوق حركة السيارات والماره .

رافق نائب المحافظ، محمود شنب رئيس مركز البدرشين، ومسؤلي مديرية الطرق ومديرية الأسكان والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الجيرة و الشركات المنفذة للأعمال.