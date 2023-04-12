اقرأ غدًا في "البوابة".. "مدبولي": إرادة سياسية قوية لدى القاهرة وروما لتعزيز العلاقات التاريخية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 13 أبريل 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

"مدبولي": إرادة سياسية قوية لدى القاهرة وروما لتعزيز العلاقات التاريخية

شرخ في الجدار الأوروبي.. الصين تتسبب في أزمة بين فرنسا وألمانيا

أوكرانيا: الهجوم المضاد على القوات الروسية سيتأخر إلى الصيف

.. و"موسكو" تختبر صاروخا باليستيًا عابرًا للقارات

وزير الخارجية يزور أنقرة لمناقشة مسار تطبيع العلاقات

الاحتلال.. استمرارًا لاستفزاز المسلمين.. غفير يقتحم البلدة القديمة في القدس

كيري: واشنطن حريصة على دعم جهود مصر في التحول إلى الاقتصاد الأخضر

قمع "طالبان".. منع النساء من تناول الطعام بالأماكن العامة والعمل مع الأمم المتحدة