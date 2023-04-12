محافظ بورسعيد للجماهير: "لا تقلقوا المصري بخير"

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، رسالة إلى جماهير النادي المصري قائلا:"لا تقلقوا النادي بخير، وأتواصل مع كامل أبو علي، رئيس النادي باستمرار".

محافظ بورسعيد لجماهير المصري: لا تقلقوا النادي بخير

وأضاف، خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بديوان عام محافظة بورسعيد،:"النادي المصري أمن قومي لبورسعيد والنادي المصري بخير، والمحافظة والدولة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة داعمة للنادي المصري".

ووجه محافظ بورسعيد الشكر والتحية والتقدير لمجلس إدارة النادي المصري، وجهازه الفني بقيادة حسام حسن، واللاعبين، لاسعادهم الجماهير بأدائهم الجيد، مختتما حديثه قائلا:"طوال أن هناك استقرار فهناك نتائج إيجابية، ودوري كمحافظ توفير استقرار للنادي المصري".