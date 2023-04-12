ads
الأربعاء 12 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بورسعيد للجماهير: "لا تقلقوا المصري بخير"

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان - محافظ بورسعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، رسالة إلى جماهير النادي المصري قائلا:"لا تقلقوا النادي بخير، وأتواصل مع كامل أبو علي، رئيس النادي باستمرار".

محافظ بورسعيد لجماهير المصري: لا تقلقوا النادي بخير 

وأضاف، خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بديوان عام محافظة بورسعيد،:"النادي المصري أمن قومي لبورسعيد والنادي المصري بخير، والمحافظة والدولة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة داعمة للنادي المصري".

ووجه محافظ بورسعيد الشكر والتحية والتقدير لمجلس إدارة النادي المصري، وجهازه الفني بقيادة حسام حسن، واللاعبين، لاسعادهم الجماهير بأدائهم الجيد، مختتما حديثه قائلا:"طوال أن هناك استقرار فهناك نتائج إيجابية، ودوري كمحافظ توفير استقرار للنادي المصري".

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الجهاز التنفيذي المجلس التنفيذي