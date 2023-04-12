مستشفيات سوهاج الجامعية: مجلس النواب دعمنا في زيادة عدد الأطباء

الأربعاء 12/أبريل/2023 - 09:35 م

أكدت إدارة المستشفيات الجامعية في سوهاج أن مجلس النواب ساهم في دعم طاقم العمل بالمستشفيات لسرعة علاج المرضى.

وأوضحت الإدارة في بيانها أن مجلس النواب ووكيل لجنة الخطة والموازنة النائب مصطفى سالم، قام بمجهودات مضنية في زيادة عدد الأطباء المزمع توزيعهم على الأقسام الإكلينيكية بالمستشفى إلى 222 وظيفة طبيب مقيم بالدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف الطب البشري بموازنة الجامعة قسم المستشفيات للعام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ عن طريق الإعارة، ودعمه للطلب الذى تقدمت به الجامعة منذ يناير الماضي لتلبية طلب الأطباء المتقدمين لهذا الاعلان.معربين عن شكر ادارة المستشفيات الجامعية بسوهاج لمجلس النواب ووكيل لجنة الخطة والموازنة

