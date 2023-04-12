نائب محافظ المنيا يشهد احتفالية " طلاب قادرون باختلاف ومبدعون"

شهد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، احتفالية طلاب قادرون باختلاف ومبدعون، والتي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالمنيا ضمن جهود المحافظة لدعم إقامة مجتمع ينعم فيه مختلف أبنائه بفرص متساوية للحياة الكريمة، والمشاركة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة، والعمل على توظيف واستغلال جميع إمكانياتها البشرية في بناء الوطن.

جاء ذلك بحضور، اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة، اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد، حمدي السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وطلاب مدارس الأمل للصم وضعاف السمع بإدارات المنيا وبنى مزار ومطاى وسمالوط وملوى، وطلاب مدرسة النور للمكفوفين بإدارة المنيا التعليمية.

عبر نائب المحافظ، عن سعادته للمشاركة في الاحتفالية مقدما التحية والتقدير لأبناء المحافظة من ذوي الهمم، كشريك أساسي في بناء المجتمع ونهضة الوطن، لافتاً الى ان ذوي الهمم، هم نموذج فريد للإرادة والتحدي والإنجاز، ونراهم دائما في المقدمة يحققون لوطنهم إنجازات غير مسبوقة تفوق كل التوقعات في شتى المجالات، ويرفعون اسم مصر خفاقا في شتى المحافل، مشيدا بدور أولياء الأمور للأشخاص من ذوي الهمم في رعاية الطلاب والاهتمام بهم.

تضَمنت الاحتفالية تقديم مجموعة من الفقرات الفنية والعروض المسرحية، والتي أبدع فيها الطلاب من ذوي الهمم، وعلى هامش الحفل، تفقد نائب المحافظ معرضا لطلاب مدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين وقد ضم عدد من المنتجات الفنية واليدوية.