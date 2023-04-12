عمرو عبدالعزيز يشارك جمهوره البوستر الدعائى لفيلم "مغامرات كوكو"

نشر الفنان عمرو عبدالعزيز على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الصوره الدعائية لفيلمه بموسم عيد الفطر "مغامرات كوكو" .

وعلق على الصورة "بسم الله توكلنا على الله، مغامرات كوكوفيلم عيد الفطر" .

الفيلم بطولة خالد الصاوى، بيومى فؤاد، عمرو عبد العزيز، أوس أوس، شيرين رضا، حمدى الميرغنى، والإخراج إسماعيل فاروق .

يذكر أن الفنان عمرو عبدالعزيز يشارك فى السباق الرمضانى الحالى بمسلسل"رمضان كريم ٢" ،

المسلسل بطولة سيد رجب، بيومى فؤاد، صبرى فواز، محمد لطفى، عمرو عبدالعزيز، تأليف أحمد عبد الله والإخراج سامح عبد العزيز