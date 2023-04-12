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الأربعاء 12 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عمرو عبدالعزيز يشارك جمهوره البوستر الدعائى لفيلم "مغامرات كوكو"

مغامرات كوكو
مغامرات كوكو
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نشر الفنان عمرو عبدالعزيز على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الصوره الدعائية لفيلمه بموسم عيد الفطر "مغامرات كوكو" .

 

وعلق على الصورة "بسم الله توكلنا على الله، مغامرات كوكوفيلم عيد الفطر" .

الفيلم بطولة خالد الصاوى، بيومى فؤاد، عمرو عبد العزيز، أوس أوس، شيرين رضا، حمدى الميرغنى، والإخراج إسماعيل فاروق .

 

يذكر أن الفنان عمرو عبدالعزيز يشارك فى السباق الرمضانى الحالى بمسلسل"رمضان كريم ٢" ،

المسلسل بطولة سيد رجب، بيومى فؤاد، صبرى فواز، محمد لطفى، عمرو عبدالعزيز، تأليف أحمد عبد الله والإخراج سامح عبد العزيز

مغامرات كوكو بيومي فؤاد عمرو عبدالعزيز