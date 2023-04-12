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الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالفيديو والصور.. ياسمين صبرى فى شوارع الحسين بالنقاب

ياسمين صبري
ياسمين صبري
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نشرت الفنانة ياسمين صبرى على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فيديو لها من منطقة الحسين بالقاهره وكانت ترتدى النقاب، وعلقت على الفيديو "ايه الجمال دة …ايه الحلاوة دي !!!الله يا الحسين الله يا مصر وشكرا لاهل الحسين علي جمالكم وجدعنتكم" .

ونشرت الفيديو على أغنية "اليوم الحلو ده"  للمطرب أحمد سعد، وتفاعلت معهم  وسط أجواء إحتفالية يشتهر بها شارع الحسين فى السهرات الرمضانية بالتنوره والفرق الشعبيه .

 

https://www.instagram.com/reel/Cq8cMKMojL7/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D&fbclid=IwAR2uzWTckPZcfNLX0QFa7DfAQGUKur67eesHhVGhrvPGvLCIA_6okbL8wZ8

 

يذكر أن الفنانة ياسمين صبرى تستعد للعوده السينمائية بفيلم "أبو نسب" بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، ماجد الكدوانى والإخراج رامى إمام

ياسمين صبري اليوم الحلو دا احمد سعد