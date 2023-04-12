الأندية الإنجليزية تفتح ملاعبها لحفلات الإفطار الجماعي في رمضان

في خطوة فريدة من نوعها، تستهدف التسامح الديني والتعايش ومواجهة الكراهية، نظم عدد من المؤسسات الخيرية حفل إفطار جماعي في شهر رمضان في عدد من ملاعب الأندية الإنجليزية.

نادي تشيلسي

وكان تشيلسي في بداية الأندية التي أعلنت إقامة حفل الإفطار الجماعي، والذي أعلن من قبل نيته عن فتح أبواب ملعبه "ستامفورد بريدج" لإقامة إفطار جماعي للمسلمين خلال شهر رمضان، ليكون أول ملعب إنجليزي ينظم إفطارًا للمسلمين في إنجلترا.

وأصدر "البلوز" بيانًا عبر موقعه الرسمي، وقال إن حفل الإفطار الجماعي يأتي كجزء من حملة لا للكراهية، وإن الترويج للتسامح الديني هو أحد المجالات الرئيسيةالتي تركز عليها الحملة، مع تسليط الضوء على المهرجاناتالدينية الأخرى على مدار العام، وذلك بدعوة عدد من المساجد المحلية وأعضاء الجالية المسلمة في تشيلسي مثل المؤيدينوطلاب المدارس للحضور جنبا إلى جنب مع موظفي نادي تشيلسي.

وقال سيمون تايلور، رئيس مؤسسة تشيلسي لموقع "البلوز" الرسمي: "يسعدني الإعلان عن الإفطار المفتوح جنبًا إلى جنب مع مشروع الخيمة الرمضانية، ونحن فخورون للغاية بأن نكون أول فريق في الدوري الممتاز يقوم بذلك، وأن الاعترافبشهر رمضان ومجتمعناالمسلم هو جانب مهم من عملنا في تعزيز التسامح الديني".

فيما أوضح عمر صالحة، مؤسس مبادرة الخيمة الرمضانية الخيرية بإنجلترا،أن مبادرة الإفطار الجماعي مستمرة في رمضان بملاعب أخرى غير "ستامفورد بريدج"، وأن جميع المساجد وأعضاء النادي والمشجعين وأطفال المدارس المسلمين مدعوون لحضور الإفطار برفقة طاقم عمل تشيلسي.

نادي كوينز بارك رينجرز

وعلى غرار البلوز، نظم نادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي والذي يلعب ضمن أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "التشامبيونشيب" حفل إفطار جماعي في ملعبه المعروف باسم "لوفتس رود"، والذي حضره لاعب كرة القدم المغربي الشاب إلياس شاعر.

ورفع أذان المغرب بملعب نادي كوينز بارك رينجرز خلال حفل الإفطار الجماعي.

نادي برايتون

واستكمالالحملات تنظيم حفلات الإفطار الجماعي للمسلمينبالملاعب الإنجليزية، نظم نادي برايتون الإنجليزي، بالتعاون مع مشروع الخيمة الرمضانية،حفل إفطار جماعي للمسلمين بملعبه "فالمر" الشهير، وذلك بحضور نحو ٤٠٠ عضو من الجالية المسلمة.

وقال النادي في بيان له: "فعاليات الإفطار المفتوح هي المبادرةالرئيسية لمشروع الخيمة الرمضانية، وهي مؤسسة خيرية حاصلة على جوائز تجمع المجتمعاتمعًا وتنشر روح رمضان من خلال مبادرات مختلفة، تُقام خلال شهر رمضان".

وقالت مديرة خدمات الجماهير،سارة جولد: "كانت ليلة رائعة ومُميزة،حيثُ اجتمع ناس من مختلف المجتمعاتللاحتفال بشهر رمضان المبارك، لحظة طلب إمام الصلاة من المصلين الذهاب إلى الصلاة على أرض الملعب، كانت مميزة جدًا لكل الحاضرين.

وحضر الإفطار العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك مشاركة لاعبين من الأكاديميةوعائلاتهم والجلوس معًا إلى مائدة الإفطار.

نادي أستون فيلا

كما أعلن نادي أستون فيلا، إقامته لحفل إفطار جماعي داخل النادي خلال شهر رمضان المبارك، بملعب الفريق فيلا بارك.

ونشر أستون فيلا بيانًا رسميًا، أكد فيه أن حفل الإفطار مفتوح للجميع ضمن المبادرة الرئيسية لمشروع الخيمة الرمضانية، حيث تتخذ مؤسسة أستون فيلا خطوات لدعم الموظفينوالمشاركين الذين يحتفلون بشهر رمضان المبارك،وهو وقت للصيام والصلاة والتفكير للأعضاء المسلمين بمجتمعنا.

وتخطى عدد المشاركين في حفل الإفطار ٥٠٠ فرد، وفق ما أعلنت مؤسسة نادي أستون فيلا، وكان من ضمنهم مسلمون وغير مسلمين، في طقس سادته الاحتفالات المميزة، وسط إشادة بدور هذه التجمعات في التعريف بالمجتمع المسلم في الأوساط البريطانية.

ورحب الرئيس التنفيذي لنادي أستون فيلا، كريستيانبورسلو، بالجميع في رسالة فيديو قبل الإفطار، وقال إنهم سعداء باستضافة أول إفطار للنادي، وقدموا ترحيبا حارا للمجتمع الإسلامي حول فيلا بارك.

فيما رفع الأذان في أرضية الملعب، في لقطة اعتبرها الموجودونفي الملعب قوية وفريدة، ثم اجتماع المئات للصلاة والإفطاربعد ذلك وسط أجواء مميزة.

وعلق "صالحة" على الحدث: "أمسية لا تصدق في فيلا بارك، ويسعدنا أن نرى هذا التنوع وروح المجتمع بين القادمينمن جميع الخلفيات،كانت أمسية مليئة بالاحتفالات والأشياء التي تحدث لأول مرة، وصناع التاريخ".

فيما شارك عمدة برمنجهامفي الإفطار، وقال: "تشرفت بالحضور في الإفطار المفتوح في فيلا بارك هذا المساء حيث احتفلنا بشهر رمضان المبارك،واحتفلنا بكل ما يوحدنا كبروميز "اسم يطلق على سكان برمنجهام".