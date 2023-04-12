ضبط 16.5 طن رنجة وأسماك ولحوم فاسدة في البحيرة

شنت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور أشرف محي الدين حملات مكثفة على الأسواق بالتنسيق مع التموين، حيث تم المرور على محالات الجزارة وثلاجات الحفظ وأماكن تجهيز الأسماك المملحة وسيارات بيع السلع الغذائية وذلك بالتزامن مع قرب شم النسيم.

وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 11500 كيلو رنجة، 5000 كيلو أسماك ماكريل، وكبدة مجمدة بكفر الدوار.

كما تم تحرير محضرين ذبح خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى ضبط كبده ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك بدمنهور.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة استمرار الحملات على الأسواق للرقابة على المذبوحات والأغذية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.