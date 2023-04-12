ads
الأربعاء 12 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 16.5 طن رنجة وأسماك ولحوم فاسدة في البحيرة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شنت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور أشرف محي الدين حملات مكثفة على الأسواق بالتنسيق مع التموين، حيث تم المرور على محالات الجزارة وثلاجات الحفظ وأماكن تجهيز الأسماك المملحة وسيارات بيع  السلع الغذائية وذلك بالتزامن مع قرب شم النسيم.

وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 11500 كيلو رنجة، 5000 كيلو أسماك ماكريل، وكبدة مجمدة بكفر الدوار.

كما تم تحرير  محضرين ذبح خارج المجازر الحكومية،  بالإضافة إلى ضبط كبده ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك بدمنهور.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة استمرار الحملات على الأسواق للرقابة على المذبوحات والأغذية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين. 

اسماك ولحوم البحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لحوم فاسد نائب محافظ البحيرة