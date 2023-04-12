تفاصيل الحلقة 21 من مسلسل عملة نادرة

عرض مساء اليوم الحلقة الحادية العشرون من مسلسل "عملة نادرة" والذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة الحادية العشرون العديد من الاحداث الهامة حول شخصية "نادرة" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم ووحماها "عبد الجبار" والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

أبرز المشاهد

تبدأ الاحداث بنادرة تحمل رضيعها وتقف خلف الرجال وهم يصلون على شداد صلاة الجنازة، تجلس نادرة بمفردها مع شداد تحدثه وتؤكد له مدى حبها له والأمان التي كانت تشعر به بجواره.

تجد نادرة اغراضها مجمعه ويخبرها وهبه انها سبب كل المشاكل والسبب في موت شداد ويجب ان تغادر المغارة، تغادر نادرة ورضيعها المغارة وتترك اغراضها.

تمشي نادرة حاملة رضيعها في الصحراء وحيده تتذكر مواقف شداد معها، تذهب نادرة لمكان غير معروف.

يشعر عبد الجبار بسعادة بعد وفاة شداد بينما يغضب مسعود لعدم اخبار والده بالأمر، بعد طرده لنادرة من مغارة الجبل، يقابل وهبه أحد رجال شداد عبد الجبار، تعود نادرة لمنزل والدها، تتصل بإسراء وتطلب منها ان تحضر لها غرض من أغراض مسعود.

يخبر وهبه عبد الجبار بطرده لنادرة ويطلب منه السماح وان يكون ضمن رجاله ويوافق عبد الجبار، يعد مسعود والده بمعرفة مكان نادرة والمحتمل وجودها في "كفر هريدي".

تذهب اسراء لتنفيذ طلب نادرة وتنجح في الامر، تطلب نادرة جاسم احد رجال شداد المخلصين ان يحضر لها غرض مسعود من اسراء و احضار شيخ معه، يستعين عبد الجبار بشيخ سوداني لفتح المقبرة، يدرك الشيخ الذي استعان به أبو عصايا ان عبد الجبار استعان بشيخ سوداني و يطلب منهم خريطة للنجع.

يخبرهم الشيخ السوداني ان المقبرة أسفل بيت دميانة، يقرر عبد الجبار شراء منزلها دون ان تدري عن الامر شيء، يخبره مسعود انه يحب دميانة ويريد ان يتزوجها، ولكنه يخبره شرط دميانة بتطليق زوجته سميرة، يتشاور رجال أبو عصايا في زواجهم من دميانة طمعاً في منزلها والخير المدفون اسفله، يشير عطية بقتل دميانة اذا رفضت بيع منزلها، و يطلب منه حسن أبو عصايا ان يهدئ.

تخبر دميانة عزت عن شكوكها حول اشخاص رأتهم قادمون لمنزلها، وتطلب منه تقصي الامر، يطلب مسعود من دميانة الزواج بها مره أخرى وتذكره بشرطها، تترك دميانة مسعود وتذهب، تثور سميرة على مسعود بسبب زواجه من دميانة ويخبرها ان هذا الزواج مصلحه بسبب الكنز.

يضر جاسم لنادرة الشيخ المطلوب وتعطية غرض مسعود، يشعل الشيخ البخور ويعطيها ماء يشرب منه مسعود ليؤثر عليه السحر، يخبر وهبه عبد الجبار بمكان نادرة بعد تتبعه لجاسم، يخطف مسعود يوسف.

أبطال مسلسل "عملة نادرة"

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو ريه، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد القوي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.