تفاصيل الحلقة 21 من مسلسل "جميلة"

عرض مساء اليوم الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل "جميلة" والذي تخوض بطولته النجمة ريهام حجاح وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة الحادية والعشرون العديد من الاحداث الهامة حول شخصية "جميلة" التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج.

أبرز المشاهد

تبدأ الاحداث بجميلة تؤكد لوالدتها انها تتبعت امر الرجل الغريب رجب وتأكدت بعدم صله بشريف به، ترتبك شهيرة وتبرر ولكن جميلة تشك بها، تؤكد شهيرة لجميلة ان رجب اختفى ولن يظهر مرة أخرى، تطلب شهيرة من جميلة الاجتماع بها وبأخواتها للتفكير في مشاكلهم بهدوء.

يؤكد شريف ل أكرم حقيقة كلام جميلة عن مي، ويخبره عن الرجل الغريب ويؤكد له انه ظهور هذا الرجل بسبب شهيرة، تزور داليا زياد في عيادته وتخبره ان نرمين طليقته اتصلت بها لكي تسبب مشاكل بينه وبين جميلة وتؤكد لزياد ان نرمين شخص مؤذي وان جميلة شخصية طيبة ولكنها تشير لزياد ان علاقة شهيرة بزوجها حقيقة.

تخبر والده زياد نرمين باتفاقها مع داليا ولكن نرمين تنكر بشدة وتؤكد لهم نرمين انها تريد الرجوع لزياد وان يونس أصبح تنتابه حاله من الكذب الدائم تطلب منها الجدة تربية يونس وترفض نرمين.

تعيش شهيرة حاله من الشرود بسبب جريمتها، توقع داليا لزوجها طارق عدة شيكات، يتصل طارق بشهيرة وتحدثه بجفاء، تواظب جميلة على جرعات الادوية بمساعدة زياد وتبشره جميلة بتأكيد الحمل وتطلب منه عدم اخبار أحد.

اثناء زيارة هشام لنرمين تجد زياد امامها ومعه يونس بسبب مشكلة في مدرسته، يتشاجر معها زياد ويطلب من يونس الصعود وترفض نرمين خوفاً ان يشاهد هشام، يهددها زياد لو أساءت التصرف مع يونس سيتولى تربيته، اثناء خروج هشام من البيت يراه يونس دون ان تنتبه نرمين.

يقدم زياد لجميلة هديه بمناسبة حملها، وتلفت انتباهه ان يونس يحتاج اهتمامه ورعايته، تتصل شيري بجميلة وتخبرها انها احضرت مي لتكملة اتفاقهم، تطلب شيري من مي ان تحاول ابتزاز جميلة بأكبر مبلغ ممكن، تطلب جميلة من مي ان تثبت لها حملها من أكرم وتوافق مي، تعرض جميلة على مي مليون جنيه، توافق مي وتطلب منها عدم اخبار شيري لأنها تريد نسبة، تطلب منها جميلة دليل مسموع بصوت شيري مقابل زيادة في الأموال.

قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.