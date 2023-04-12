"المرأة العربية" تنظم ندوة "إضاءات جديدة على دراسات المؤتمر العام التاسع للمنظمة"



انطلقت اليوم الأربعاء، الندوة الثانية من الفعالية التي تنظمها منظمة المرأة العربية على مدار ثلاثة أيام تحت عنوان "إضاءات جديدة على دراسات المؤتمر العام التاسع للمنظمة".



افتتحت الندوة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة بكلمة أكدت فيها على اهتمام المنظمة الأصيل بقضية التمكين السياسي للمرأة، مشيرة إلى أن المنظمة تعمل منذ عامين على مشروع بحثي ممتد ومرحلي حول تقييم سياسات التمييز الإيجابي للنساء في مجال المشاركة السياسية "الكوتا" والتى اتبعت في الدول العربية على مدار 25 عاما عقب مؤتمر بيجين في عام 1995 وحتى عام 2020.

وأوضحت أن هذه الدراسات الميدانية غطت معظم الدول العربية وسيتم جمع نتائجها في تقرير نهائي، كما أن سيناقش في ورشة إقليمية دولية تدعى إليها الجهات الإقليمية العربية وغير العربية المهتمة بقضايا المرأة وكذلك المنظمات غير الحكومية. والجهات الأممية التابعة للأمم المتحدة والتي لها علاقة بالمشاركة السياسية.

وأوضحت "كيوان"، أن الدراسة موضوع الورشة الراهنة تعتبر محطة أخرى مهمة من محطات اهتمام المنظمة بهذا الموضوع حيث تتناول الدراسة محل النقاش القوانين الانتخابية والأحزاب السياسية وتأثيرها على المشاركة السياسية للمرأة .