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الأربعاء 12 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيوتشر يصل استاد المحلة لمواجهة الغزل في الدوري

من وصول فيوتشر قبل
من وصول فيوتشر قبل قليل
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وصل فريق فيوتشر منذ قليل إلي استاد المحلة وذلك استعدادا لمواجهة فريق غزل المحلة، في اللقاء المقرر له بعد قليل ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .

يدخل فريق فيوتشر لقاء اليوم في المركز الثاني لجدول ترتيب مسابقة الدوري وذلك برصيد 45 نقطة من خوض 22 مباراة .

من وصول فريق فيوتشر قبل قليل

بينما يأتي فريق غزل المحلة في المركز العاشر لجدول ترتيب المسابقة وذلك برصيد 30 نقطة، من خوض 23 مباراة . 

وكان فريق فيوتشر بقيادة مدربه علي ماهر قد ودع بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في الأيام الماضة من دور المجموعات . 

وتوج فيوتشر بأول ألقابه بكأس الرابطة في النسخة الماضية وذلك بعد ظهوره في دوري الأضواء والشهرة  .

فيوتشر غزل المحلة الدوري الممتاز علي ماهر