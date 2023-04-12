فيوتشر يصل استاد المحلة لمواجهة الغزل في الدوري

وصل فريق فيوتشر منذ قليل إلي استاد المحلة وذلك استعدادا لمواجهة فريق غزل المحلة، في اللقاء المقرر له بعد قليل ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .

يدخل فريق فيوتشر لقاء اليوم في المركز الثاني لجدول ترتيب مسابقة الدوري وذلك برصيد 45 نقطة من خوض 22 مباراة .

من وصول فريق فيوتشر قبل قليل

بينما يأتي فريق غزل المحلة في المركز العاشر لجدول ترتيب المسابقة وذلك برصيد 30 نقطة، من خوض 23 مباراة .

وكان فريق فيوتشر بقيادة مدربه علي ماهر قد ودع بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في الأيام الماضة من دور المجموعات .

وتوج فيوتشر بأول ألقابه بكأس الرابطة في النسخة الماضية وذلك بعد ظهوره في دوري الأضواء والشهرة .