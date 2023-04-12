ads
الأربعاء 12 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخارجية: استمرار مفاوضات سد النهضة لعشر سنوات دون نتائج دليل على التعنت الإثيوبي

السفير حمدي لوزا
السفير حمدي لوزا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استنكر السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء 12 أبريل الجاري، اتهام وزير الدولة الإثيوبي للشئون الخارجية مصر بمحاولة تسييس ملف مياه النيل وسد النهضة.

 وأكد، أن الشواغل المصرية من تداعيات هذا المشروع على أمن مصر المائي حقيقية وتستند إلى دراسات علمية موثقة. وأكد على أن الادعاء الإثيوبي المستمر بتسييس مصر لقضية سد النهضة، هي محاولة للتنصل من المسئولية القانونية، وعدم اكتراث بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.

وأضاف السفير حمدي لوزا، بأنه من المؤسف أن يستمر المسئولون الإثيوبيون في الإعراب عن استعدادهم ورغبتهم في استئناف المفاوضات تحت رعاية الإتحاد الأفريقي، في محاولة جديدة لكسب الوقت واستمرار الملء دون اتفاق.

ودلل نائب وزير الخارجية على ذلك بالتصريحات التي صدرت مؤخرا حول الحرية المطلقة لأثيوبيا فى مواصلة الملء دون اكتراث لاي حقوق لدولتي المصب باعتباره دليلا اخر علي احادية التوجه خارج نطاق التفاوض.

وزير الدولة الإثيوبي نائب وزير الخارجية وزير الدولة الإثيوبي للشئون الخارجية ملف مياه النيل سد النهضة قضية سد النهضة