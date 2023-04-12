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الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

فقه المرأة والمسارعة في الخيرات.. فيديو

الدكتورة رشا كمال
الدكتورة رشا كمال
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تقدم لكم البوابة نيوز بالتعاون مع المركز العالمي للرصد والفتوى بالأزهر الشريف، برنامج " فقه المرأة" بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم. 
يتناول البرنامج الذي يذاع طوال شهر رمضان المعظم، العديد من الفتاوي الدينية والأحكام الفقهية التي لا بد من التطرق إليها في هذه الأيام، والتي يجب أن تكون المرأة الصائمة على علم بها، حتى تناول أعلى درجات الثواب والمغفرة من صيامها في هذه الأيام. 
وتتناول حلقة اليوم التي تقدمها الدكتورة رشا كمال عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، موضوع المسارعة في الخيرات في أيام شهر رمضان.
الجدير بالذكر أن شهر رمضان الكريم، يحتل مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، لما فيه من الخيرات والبركات الكثيرة، لذا يستعدون له في مصر بالكثير من العادات الطيبة المتوارثة على مر العصور، من تعليق الزينة في الشوارع والفوانيس، وإعداد المأكولات المخصصة لهذ الشهر.

 

الأزهر الشريف الدكتورة رشا كمال المركز العالمي للرصد والفتوى بالأزهر الشريف