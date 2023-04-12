دوري أبطال أوروبا.. كفاراتسخيليا على رأس تشكيل نابولي لمواجهة ميلان

أعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لفريق نابولي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ميلان، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل نابولي، ضيفًا اليوم الأربعاء، على مواطنه ميلان بملعب سان سيرو، في المباراة التي تنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود خفيتشا كفاراتسخيليا هجوم فريق الجنوب أمام الروسونيري، على أن يعوض هيرفي لوزانو وإليف إلماس، غياب المهاجم النيجيري الهداف فيكتور أوسيمين للإصابة.

تشكيل نابولي لمواجهة ميلان بدوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل نابولي، كالتالي.

حراسة المرمى: أليكس ميريت

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - أمير رحماني - كيم مين جاي - ماريو روي

خط الوسط: أندري فرانك زامبو أنجيسا - ستانيسلاف لوبوتكا - بيوتر زيلينيسكي

وفي الهجوم: هيرفي لوزانو - إليف إلماس - كفيتشا كفاراتسخيليا.

ويلتقي فريقا نابولي وميلان في مباراة الإياب، يوم 18 أبريل الجاري، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، معقل فريق الجنوب.