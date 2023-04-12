إصابة قوية لأحمد ياسر ريان

تعرض أحمد ياسر ريان مهاجم فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، لإصابة قوية خلال مران الفريق.

كشف الدكتور فريد رضوان طبيب فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، أن أحمد ياسر ريان تعرض لإصابة في الركبة، ومن المقرر أن يجري عملية جراحية خلال الأيام المقبلة، ويغيب عن الملاعب مدة تتراوح بين ٤ إلى ٦ أسابيع.

وأوضح أن محمد توني لاعب خط وسط سيراميكا كليوباترا، أصيب بكدمة في العضلة الأمامية، ويغيب فترة تصل إلى أسبوع قبل العودة للمشاركة في المران الجماعي.

ويلتقي فريق سيراميكا كليوباترا مع الداخلية مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة ٢٤ من عمر الدوري الممتاز.