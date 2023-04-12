حمزة الجمل يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبي غدًا في الدوري

أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة إنبى المقرر لها غدا الخميس، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعيد الإسماعيلى جهود محمد حسن لاعب خط وسط، بعد إنتهاء الإيقاف ،وتضم القائمة 22 لاعبا، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد فوزى، محمد كوكو، أحمد عادل عبدالمنعم

الدفاع: باهر المحمدي، محمد نصر، محمد هاشم، عصام صبحى، كريم عرفات، محمد دسوقى

الوسط: عماد حمدى، سيرجى أكا، محمد مخلوف، عمر الوحش، محمد حسن، أحمد مدبولى، صالح جمعة، كربم الديب، ياو أنور، محمود الشبراوى

الهجوم: محمد الشامى، فراس شواط.