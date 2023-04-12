"الأوقاف" تعلن مساجد وساحات إقامة صلاة العيد

أعلن الدكتور هشام عبد العزيز علي ، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن صلاة العيد سيتم إقامتها في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة.

وأوضح أن الساحات العامة فيكون إقامة صلاة العيد بها وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها، من خلال التنسيق الكامل بين المديرية والمحافظة في تحديد الساحات التي تقام بها صلاة العيد.

سيكون آخر أيام شهر رمضان الكريم الخميس الموافق 20 أبريل 2023، 29 رمضان، ليكون يوم الجمعة الموافق 21 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك وستكون الصلاة في تمام الساعة الخامسة وسبع وأربعون دقيقة بتوقيت القاهرة.