كمال أبو رية لـ«البوابة نيوز»: التحدث باللهجة الصعيدية خلال عمل فني ليس أمرًا سهلًا أول مرة ألتقي فيها بالفنانة نيللي كريم وأحبها على المستوى الشخصي لأنها طيبة وجدعة

كمال أبو رية لـ«البوابة نيوز»:

التحدث باللهجة الصعيدية خلال عمل فنى ليس أمرًا سهلًا

أول مرة ألتقى فيها بالفنانة نيللى كريم وأحبها على المستوى الشخصى لأنها طيبة وجدعة

كنت حريصا على التعاون مع العدل جروب وأعجبت بالسيناريو فور قراءتى له

يشارك الفنان كمال أبورية فى السباق الرمضانى الحالى بمسلسل "عملة نادرة " مع الفنان نيللى كريم والفنان جمال سليمان ويدور العمل فى إطار درامى صعيدى حول المرأة لا تورث في الصعيد بسبب التقاليد الموروثة وليس الدين، فماذا لو تحدت امرأة مجتمعا ذكوريا بامتياز، في نجع ما ودخلت في صراع دموي مع من هو أقوى وأشرس.. لا بد أنها عملة نادرة وتتوالى الاحداث والعمل تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل " البوابة " قامت بعمل حوار مع الفنان كمال أبورية وتحدثت معه عن كواليس مسلسل " عملة نادرة " وعن دوره فى العمل ومشاركته نيللى كريم وجمال سليمان خلال الاحداث فكان الحوار الآتى:

■ فى البداية مَن رشحك للمشاركة في مسلسل "عملة نادرة "؟

كمال ابو رية مسلسل " عملة نادرة "

- ترشيحي لـ مسلسل عملة نادرة جاء عن طريق شركة العدل جروب، حيث كان هناك العديد من التعاونات بيننا، ولكن لم تتم لسوء الحظ، وعندما عُرض عليّ عملة نادرة كنت حريصًا على تعاوني مع العدل جروب، وقرأت سيناريو العمل وأعجبني ووافقت على المشاركة.

■ ماذا عن اللهجة الصعيدية خصوصًا وأنها ليست المرة الأولى التى تقدم فيها دور صعيدى؟

- جسدت العديد من الأدوار الصعيدية على مدار مشواري الفني، ولكن التحدث باللهجة الصعيدية خلال عمل فني ليس أمرًا سهلًا، إذ إنها ليست لهجتنا التي نتحدث بها طوال الوقت، ولكن مع وجود المصحح اللغوي والبروفات مع الزملاء في كواليس العمل أصبح الأمر سهلًا.

■ ماذا عن كواليس العمل مع الفنانة نيللى كريم؟

هذه المرة الأولى التي ألتقي فيها بالفنانة نيللي كريم، وأحبها على المستوى الشخصي، إذ إن لديها العديد من الصفات الطيبة وتابع قائلا: "فيها حتة رجولة وجدعة "، وسعيد بصداقتنا ومشاركتها فى عمل فنى درامى.

■ ماذا عن العمل مع الفنان السورى جمال سليمان والكواليس التى جمعت بينكم؟

- تجمعني علاقة صداقة بالفنان جمال سليمان من قبل تعاوننا في مسلسل عملة نادرة، والصراع بيننا خلال العمل، فكل منا كبير عائلة وله تجارة غير مشروعة، وتدور الأحداث في هذا الإطار والتقيت معه من قبل في مسلسل "أفراح إبليس"، وكان الصراع بيننا مختلفًا.

■ ما الاختلاف في تعاونك مع جمال سليمان هذا العام؟

- هو كبير عائلة وأنا كبير عائلة أخرى، وهناك تنافس وصراع دائم بيننا طوال الوقت، وكل منا له أنشطة غير مشروعة كتجارة السلاح أو الآثار والاختلاف هنا أنني أقل منه حدة وأكثر تريس، أما هو فعنيف ومتهور ومندفع في قراراته، وتدور الأحداث بيننا في هذا السياق.

■ هل هناك نجوم شابة لفتت نظرك فى مسلسل " عملة نادرة "؟

- هناك العديد من الممثلين الشباب الذين لفتوا نظري خلال الفترة الماضية من ضمنهم الفنان محمد فهيم، أنا مُعجب بموهبته منذ أن قدم شخصية سيد قطب في مسلسل الجماعة، فهو ممثل موهوب وله مني كل الاحترام، كما هناك الفنان الشاب الذي يجسد شخصية ميزو ابن أخي خلال أحداث مسلسل عملة نادرة، فهو ممثل موهوب أيضا.

■ هل يتقبل الجمهور للأعمال الصعيدية خصوصا فى هذا التوقيت؟

- المسلسلات الصعيدية لها واقع وصدى لدى الجمهور المصري، خاصة عندما يكون هناك نص جيد ومساحة أداء تقدم من خلالها عمل جيد.

■ هل يمكنك تقديم دور صعيدى مرة اخرى فى الفترات القادمة بعد مسلسل " عملة نادرة "؟

- بالطبع يمكنني تقديم أدوار صعيدية مرة أخرى ما المشكلة؟، أنا تشبعت من التمثيل وأعمل الآن لأنه لا يمكنني التوقف على العمل، مرت ٣٥ سنة من عمري الفني كنت محظوظًا خلالها حيث أنني قدمت العديد من الشخصيات سير ذاتية وكوميدي وتراجيدي وشخصيات صعبة ومركبة وشخصيات بسيطة ولطيفة وينبغى أن أعمل دائما لأن هذا أفضل من المكوث فى المنزل.

■ هل تعانى الدراما أزمة فى السيناريوهات وكتابة المواضيع؟

- الدراما في الوقت الحالي تُعاني من أزمة كبيرة في السيناريوهات المقدمة، إذ إنه يمكن أن يكون هناك فكرة جيدة ولكن لا تتم معالجتها بشكل صحيح، ويمكن أن نتطرق لأفكار ليس لها محتوى (عندنا مشكلة كبيرة في الكتابة والمفروض أننا نبحث مش معقول مصر مفيش فيها كُتاب.. عندنا كتير كُتاب سيناريو وعندنا روايات ممكن نرجع ليها وادباء مثقفين وعندنا المجتمع المصري).

■ ما الرسالة التى تسعى الى تحقيقها من خلال الفن؟

- الفن خُلق ليساهم في استقرار وإصلاح المجتمعات، وأي فكرة تساهم في ذلك تُطرح، ولا تكون كتابة لمجرد الكتابة، ومشاهد متعاقبة وناس بتتكلم كتير (مش أي كلام بيتصور وخلاص).

■ هل تتابع جميع المسلسلات المطروحة فى السباق الرمضانى الحالى؟

- أنا لا أتابع جميع الأعمال في رمضان، وإذا كنت مشاركا في عمل أسأل عنه ولا أتابع، لأطمئن على ردود فعل الجمهور، وفي أثناء التصوير أتوقع رد فعل الجمهور من خلال خبرتي، حتى إذا رأيت أن العمل غير جيد على الورق ولكن يمكن أن ينجح لدى الجمهور، والعكس صحيح، لكن يصعب عليّ أن أتابع جميع الأعمال في رمضان، وعندما أرى الرأي العام متجهًا إلى عمل أتابعه.

■ ما الأعمال الدرامية التي تحرص على متابعتها فى الشهر الكريم؟

- أتابع مسلسل سره الباتع لأنه رواية الراحل يوسف إدريس، ومسلسل الهرشة السابعة لأن الفنانة أمينة خليل ممثلة من الطراز الرفيع، وهي أكثر ممثلة مصرية أحب رؤيتها على الشاشة.

■ هل الشركة المنتجة كانت سبب فى نجاح المسلسل؟

- هذا ثاني تعاون بينى وبين العدل جروب، والشركة وفرت العديد من الإمكانيات والوقت والجهد، ومن أسباب نجاح مسلسل عملة نادرة هي الجهة الإنتاجية، كما أن المخرج ماندو العدل موهوب وأعتبره ابني، وهو مخرج مشغول دائما بتحسين جودة العمل وأداء الممثلين وعلى درجة عالية من الوعي وبالرسالة التي يريد توجهيها للجمهور، وهناك مجموعة كبيرة من الممثلين الموهوبين، وبالتالي تتوافر عوامل النجاح ولوجود نخبة متميزة من النجوم، فهذه من أهم العناصر في العمل

■ وما العملة النادرة في حياة كمال أبورية؟

- العملة النادرة في حياتي هي ابنتي حبيبة، هي شيء لن يتكرر ولديها صفات حسنة وذوق وخلوقة وهي من تُديرني وتدير المنزل، وهي مساعدة مخرج حيث تخرجت من الجامعة الألمانية قسم الفنون التطبيقية الفنية فهي التي تدير شئوني الحياتيه في المنزل، والعمل لدرجة أنني أشعر وكأنها تديرني شخصيًا، لذا فهي عملة نادرة ولن تتكرر أبدًا في حياتي.

■ قدمت أكثر من سيرة ذاتية فى اعمال درامية هل ما زال هناك شخصيات تطمح فى تقديمها بعمل درامى؟

- هناك العديد من الشخصيات التي أريد تجسيدها، ولكن يمكن ألا يسعفني الوقت، ويمكن ألا تُفكر الجهات الإنتاجية في الشخصيات التي أريد تجسيدها مثل شخصية طلعت حرب، حيث إنه ممثل الاقتصاد المصري الحر، كما أريد أن أجسد السيرة الذاتية لـ محمود مختار الرسام الموهوب والمعروف على مستوى العالم بأكمله، بالإضافة إلى الشخصيات الإسلامية والتاريخية ولا أدري لماذا لا تهتم بها الجهات الإنتاجية.

■ من هو المخرج الذي تريد العمل معه في القريب الأجل؟

- أعجبت بالمخرج تامر محسن، حيث إنه يهتم بحالة الصمت أكثر من الحوار، وإيقاعه مضبوط، كما أن هناك العديد من المخرجين الشباب المبدعين عملت معهم مثل أحمد حسن، ومحمد سلامة، ولكن الأزمة تكمن في الكتابة والنص.

■ ما هواياتك الشخصية بجانك موهبتك بالتمثيل؟

- ألعب سنوكر " البلياردو" وطاولة، وأعشق الرسم وبالأخص اللوحات الزيتية، وكنت أُفكر إذا مللت من مهنة التمثيل أن أتجه إلى رسم اللوحات وبيعها خاصة أنني أمتلك العديد من العلاقات والاصدقاء الذين لديهم معرض فنية لعرض لوحاتى

■ حدثنا عن طقوسك في الشهر الكريم؟

- شهر رمضان له طقوس معينة سواء لي أو لغيري، حيث أنني أقضي وقتي مثل أي وقت في العام، ولكن أكون في أحسن حالاتي النفسية والمزاجية والروحانية، وأمارس حياتي الطبيعية.

■ حدثنا عن رأيك في السينما في الوقت الحالي؟

- لا أتابع السينما وما أسمعه حاليًا يجعلني لا أتابع السينما، فهي متراجعة بشكل كبير والسبب الرئيسي النص.

■ وماذا عن علاقتك بالسوشيال ميديا؟

- علاقتي ضعيفة للغاية بالسوشيال ميديا، ولا أمتلك غير واتس آب فقط.