تعرف على رد الرسول عندما سأله أصحابه عن الظلم.. فيديو

كشف الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)؛ عندما سأله الصحابة الكرام عن الظلم.

وقال عمر هاشم، خلال تقديم برنامج «من هدي القرآن»، عبر قناة «صدى البلد»، إن المراد بالظلم هو الشرك؛ وذلك مصداقًا لقوله تعالى «إن الشرك لظلم عظيم». كما تناول وصايا لقمان لابنه، التي يفترض بنا أن نبلغها للأطفال والذرية على كل المستويات.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء، إلى أن هذه الوصايا تمثلت تذكرته بحقوق الوالدين عليه؛ وخاصة الأم التي حملته تعبًا على تعب خلال فترة الحمل؛ والذي عانت فيه أكثر من الأب.

وأكد الدكتور أحمد عمر هاشم، أن الأم ترضع ابنها 24 شهرًا؛ لمن أراد أن يتم الرضاعة، مشيرًا إلى أن المفسرين والفقهاء أوضحوا أن أقل مدة للحمل هي 6 أشهر؛ وذلك لقوله تعالى «وفصاله في عامين؛ أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير».