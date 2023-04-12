علقة موت.. أحمد فتوح يضرب رامز جلال في نيفر إند

وقع اللاعب الدولي أحمد فتوح نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، ضحية الفنان رامز جلال ببرنامج "رامز نيڤر إند"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الاثنين.



وضرب أحمد فتوح رامز جلال، بعد أن قام رامز بإلقاء التورتة عليه، خلال أحداث مقلب رامز نيفر إند.



وكشف رامز أبرز الضحايا في البرنامج ومنهم أحمد السقا، محمد رمضان، رضا عبد العال، إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، محمود كهربا، هنادي مهنا، مصطفى كامل، محمد فراج، مصطفى يونس، غادة إبراهيم، شيماء سيف، رنا رئيس، محمد ثروت، أحمد حاتم، أمير عيد، ميلا الزهراني.

