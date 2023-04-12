الأمم المتحدة: الربع الأول من 2023 الأكثر فتكا بمهاجري البحر المتوسط منذ 2017

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري كانت الأكثر فتكا بالمهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط في قوارب المهربين منذ 2017.

وأوضحت الوكالة أن تأخر الدول في بدء عمليات الإنقاذ كان عاملا مساهما في حصيلة الوفيات العالية للربع الأول من هذا العام، إذ وثقت الوكالة وفاة 441 مهاجرا على طول الطريق البحري الخطير بين شمال إفريقيا والشواطئ الجنوبية لأوروبا، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وأعرب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو عن أسفه لهذه الأزمة الإنسانية، معربا عن خوفه من أن يصبح فقدان هذا العدد من الأرواح أمرا اعتياديا.

كما شدد على ضرورة استجابة الدول إذ أن التأخيرات والثغرات في مناطق البحث والإنقاذ تحصد أرواح البشر.