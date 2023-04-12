الكرملين: سنفعل كل ما بوسعنا للفت انتباه العالم للأنشطة غير القانونية لواشنطن في أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا ستفعل كل ما في وسعها للفت انتباه العالم إلى الأنشطة غير القانونية للولايات المتحدة المتعلقة بالمختبرات البيولوجية.

وقال بيسكوف، في تصريحات أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، "إنه يجب أن نفعل كل ما في وسعنا للفت انتباه المجتمع الدولي إلى هذا النشاط غير القانوني للولايات المتحدة".

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلع بالتأكيد على التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية للتحقيق في المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا.

ووافق مجلس الاتحاد في جلسته الكاملة، اليوم الأربعاء، على تقرير اللجنة البرلمانية للتحقيق في الظروف المحيطة بإنشاء مختبرات بيولوجية من قبل المتخصصين الأمريكيين في أوكرانيا. ولخصت الوثيقة عمل اللجنة خلال العام.

يُشار إلى أن رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو أعلنت في وقت سابق أن هناك دليلًا واضحًا على أن إنشاء المختبرات البيولوجية في أوكرانيا تم تنظيمه "بأمر من الإدارة العسكرية الأمريكية".

وأضافت أنه سيكون من الصعب إنكار ذلك لأن القضايا التي تناولتها تلك المعامل "عسكرية فقط، ولا تتعلق على الإطلاق بالبحوث الطبية السلمية".. مُشيرة إلى أن "المعلومات الواردة في التقرير ستبدد أخيرًا أي أوهام حول الطبيعة السلمية للبحث العلمي الأمريكي في أوكرانيا وتجبر العالم على النظر بشكل مختلف إلى أمريكا ومهمتها الإنسانية في البلدان الأخرى"، بحسب قولها.