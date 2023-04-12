وزير التعليم يستعرض آخر مستجدات المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من الملفات من بينها متابعة آخر المستجدات المتعلقة بمبادرة رئيس الجمهورية لاختيار ١٠٠٠ مدير مدرسة، فضلا عن متابعة الاجراءات الخاصة بتفعيل مبادرة "إعادة إحياء المسرح المدرسي" والاستثمار في قدرات الطلاب الموهوبين فنيا، كما استعرض كافة الاجراءات المتعلقة بانتقال العاملين للمقر الجديد للوزارة.

وفي مستهل الاجتماع رحب الوزير بالحضور، مؤكدا أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاختيار ١٠٠٠ مدير مدرسة تمثل خطوة هامة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية ، مشيرا إلى أنه تقدم للمبادرة ١٧٩٤ معلما على أن يتم اختيار المجموعة التي اجتازت البرامج التدريبية ليصبحوا مديري مدارس.

كما استعرض الوزير، خلال الاجتماع، الاجراءات الخاصة بمبادرة "إعادة إحياء المسرح المدرسي"، حيث أشار الوزير إلى أن هذه المبادرة هي آلية منظمة تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الثقافة لاكتشاف المواهب ورعايتها واستثمارها في مجال المسرح والفن، مشددًا على أهمية مواصلة تفعيل خطوات المبادرة والعمل على نهضة المسرح المدرسي على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال اختيار أفضل ٥ طلاب موهوبين في مجال التمثيل على مستوى كل إدارة تعليمية ثم على مستوى كل مديرية ثم يتم انتقاء فريق يمثل المسرح المدرسي على مستوى الجمهورية.

كما وجه الدكتور رضا حجازي بأهمية الاستعانة بطلاب الدمج الموهوبين في المبادرة لاستثمار مواهبهم ودمجهم في المجتمع.